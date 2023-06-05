Загальна вартість вилученого тютюну становить 1,6 млн грн

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили закарпатця, який продавав контрафактний тютюн та сигарети, зокрема із російськими акцизними марками. Нелегальні товари чоловік продавав в орендованому приміщенні, повідомили у понеділок, 5 червня, у прес-службі БЕБ.

За даними правоохоронців, мешканець Мукачівського району налагодив продаж підробних тютюнових виробів, зокрема сигарет, тютюну для кальянів та електронних сигарет. Злочинець офіційно не займався підприємницькою діяльністю, а його товари не мали акцизних марок України.

«Під час обшуків встановлено, що одна частина товарів не мала жодних марок акцизного податку, а інша містила марки акцизного податку російської федерації. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 1,6 млн грн», – повідомили у прес-службі БЕБ.

Товари, які чоловік замовляв в інтернеті, він продавав у орендованому приміщенні. Тютюн та сигарети у закарпатця вилучили, а йому оголосили про підозру. За якою частиною ККУ підозрюють чоловіка, у прес-службі БЕБ не повідомили, проте, імовірно, йдеться про 229 ст. ККУ. Закарпатцю загрожує штраф до 2000 неоподатковуваних мінімумів.