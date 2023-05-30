Прокуратура та БЕБ вилучили товар з львівських магазинів Vapors Vape Shop

Правоохоронці викрили осіб, які облаштували у Львові підпільний цех і незаконно виготовляли електронні сигарети відомих торгових марок, суміші для куріння та тютюн для кальянів. У прес-службі прокуратури Львівської області у вівторок, 30 травня, розповіли, що під час обшуків знайшли товар вартістю 21 млн грн.

«Власноруч виготовлену продукцію не маркували або використовували з підробленими марками акцизного податку. Під час обшуків за адресами проживання осіб та у місцях здійснення господарської діяльності, було виявлено та вилучено понад 90 тис. штук товарів без марок акцизного податку, а також з акцизами Росії. Загальна вартість вилученого товару становить понад 21 млн грн», – повідомили у прес-службі прокуратури.

У прес-службі Бюро економічної безпеки зазначили, що зловмисники з роботи однієї торгової точки щоденно отримували приблизно 100 тис. грн прибутку.

Правоохоронці конфіскували обладнання, за допомогою якого виготовляли електронні сигарети, комп'ютери, бухгалтерські записи, харчові ароматизатори. Крім цього, знайшли 114 тис. доларів США, 7 тис. євро, 536 тис. грн. Наразі тривають слідчі дії. Невдовзі правоохоронці призначать ряд експертиз.

Прокуратура не повідомляє назву магазину, з якого конфіскували електронні сигарети. Проте 26 травня магазин Vapors Vape Shop, що на проспекті Чорновола, 4 підтвердив, що на його території були обшуки, але зазначив – наразі вся мережа працює у звичайному режимі. У соцмережах бренду йдеться, що у них вилучили весь товар, техніку та особисті речі. Напередодні, 25 травня, у магазині повідомляли, що тимчасово не працюють через технічні причини.

«Оновлення ми не робили, нас змусили його робити. Звісно, якщо вилучення всього товару, техніки та особистих речей можна назвати оновленням. Нас звинувачують в діях, які ми ніколи не робили, деталі згодом. Хочемо передати привіт саме тобі, дорогий наш конкуренте, роблячи підставні справи твій сервіс та продукти кращими не стають», – заявили у Vapors Vape Shop.

Нагадаємо, що у Волинській області викрили підпільну тютюнову фабрику. Правоохоронці конфіскували понад 5,5 тонн тютюну, лінії для виробництва та пакування сигарет, готову продукцію.