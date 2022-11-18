Під час обшуків вилучено понад 59 тис. пачок готової продукції та 5,5 тон тютюну

У Волинській області правоохоронці викрили нелегальну тютюнову фабрику. Готову продукцію зберігали та продавали на території Львівської та Волинської областей. Під час обшуків вилучили понад 5,5 тон тютюну, лінії для виробництва та пакування сигарет та готову продукцію. Загальна вартість вилученого становить близько 20 млн грн.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура 18 листопада, підприємство діяло в одному із віддалених сіл Волинської області. На фабриці була змонтована професійна лінія підготовки сировини, застосовувалось високотехнологічне дороговартісне обладнання. Робота з виготовлення тютюнових виробів велась вахтовим методом. Потужності фабрики дозволяли виготовляти до 20 тис. пачок сигарет щодня.

Територія довкола була обгороджена високим парканом. Окрім того, там була встановлена сучасна система сигналізації та відеонагляду. Периметр патрулювала посилена охорона – все це забезпечувало повну секретність об’єкта.

Прокурори та слідчі, які тривалий час вели спостереження за об’єктом, напрацювали план спеціальної операції щодо проникнення на його територію. Під час обшуків вилучено лінію для виробництва тютюнових виробів, лінію для їх пакування, понад 59 тис. пачок готової продукції, понад 5,5 тон тютюну, папір, фільтри і комплектувальні матеріали. Загальна вартість вилученого становить близько 20 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз, накладення арешту на майно. Досудове розслідування за фактом виготовлення та збуту тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку триває (ч.1 ст.199 КК України).