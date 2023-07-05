Вироблений на підпільній фабриці контрафактний товар продавали по всій Україні

У Кіровоградській області знайшли фабрику з пошиття контрафактного одягу. Там підробляли торгові марки понад 20 відомих і дорогих світових брендів одягу та аксесуарів, повідомило в середу, 5 липня, Бюро економічної безпеки.

За інформацією БЕБ, правоохоронці вилучили з підпільної фабрики 200 тонн продукції, сировини та обладнання на 100 млн грн. Для вивезення вилученого знадобилося 15 вантажівок.

За даними слідства, група осіб організувала повний цикл виробництва підробок. Товар продавали гуртом і в роздріб через сайти, Telegram-канали та на ринках по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 160 одиниць професійного обладнання, яке використовували для пошиття одягу, його брендування, прасування; підробки логотипів та ярликів. Також вилучено підроблені футболки, куртки, штани, шорти, кепки, рюкзаки з нанесеним найменуванням відомих брендів виробників одягу.

Дії організаторів фабрики розслідуватимуть як незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Відповідна стаття Кримінального кодексу не передбачає ув’язнення, а лише значний штраф і заборону на зайняття певними видами діяльності.