У незаконному цеху вилучили 24 тис. одиниць товару

Львів’янин організував підпільний цех із виготовлення фальсифікованого тютюну та рідини для електронних сигарет. Під час обшуку на складі вилучили продукції вартістю понад 6 млн грн.

«За даними слідства, місцевий мешканець організував схему нелегального виготовлення, зберігання та збуту тютюнових виробів. До бізнесу він залучив ще трьох своїх товаришів. Вони облаштували підпільний цех необхідним спецобладнанням, де незаконно виготовляли тютюн для кальянів та інше», – повідомили 22 червня у Львівській обласній прокуратурі.

Продукцію вони продавали в Україні через мережу роздрібної торгівлі та оптом. Під час обшуків у цеху та вдома у них вилучили понад 24 тис. одиниць товару без марок акцизного податку. Загальна вартість вилученої продукції – понад 6 млн грн.

«Директор ТзОВ у змові з трьома працівниками іншого підприємства організував неліцензоване виробництво, зберігання та збут тютюновмісних виробів. У підпільному цеху на спеціальному обладнанні особи власноруч змішували рідини для електронних сигарет та виготовляли тютюн для кальянів. Частину деталей і сировини вони завозили з-за кордону нелегально. Контрафактні тютюнові суміші та рідини із підробленими марками акцизного податку учасники організованої групи збували оптовими партіями та вроздріб через мережу фізичних осіб-підприємців», – додали у БЕБ Львівської області.

Чотирьом учасникам організованої групи повідомили про підозру за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів.