Цех обслуговували 12 працівників зі східних, центральних та західних областей

У селі біля польського кордону на Львівщині виявили великий незаконний цех із виробництва сигарет із фільтром. Про це 17 червня повідомили у Держприкордонслужбі.

У цеху правоохоронці виявили сучасне обладнання, зокрема, пакувальну машину та комплектуючі до неї, велику кількість готових цигарок з фільтром декількох відомих марок, сировину та пакувальні матеріали. Слідчі встановили, що цей цех обслуговували 12 працівників зі східних, центральних та західних областей. На оприлюднених ДПСУ фото видно, що підпільний цех виробляв підробки відомих марок сигарет, зокрема Marlboro.

Орієнтовна сума виявленого устаткування та виробленої контрафактної продукції на тіньовому ринку становить понад 37 млн грн. Вироблена на підпільному виробництві продукція призначалася для розповсюдження в прикордонних районах та для ділків, які займаються контрабандою сигарет до країн ЄС.

До викриття підпільного цеху залучили кримінальних аналітиків Мукачівського прикордонного загону та СБУ, а також за силову підтримку спецпідрозділу Держприкордонслужби «ДОЗОР».