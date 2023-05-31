Частина підозри БЕБ свідчить про те, що директорка вже була судима за ухилення від податків

Бюро економічної Безпеки викрило на несплаті податків генеральну директорку одного з центральних торгово-розважальних центрів Києва Gulliver. Підприємиця ухилилася від сплати 145,8 млн грн, повідомили у вівторок, 30 травня, прес-службі БЕБ.

Хоч слідчі БЕБ не уточнили ім'я підозрюваної, видання Forbes та «Інтерфакс-Україна» стверджують, що йдеться про керівницю товариства «Три О», якому належать офісні та торговельні приміщення ТРЦ Gulliver, Ірину Круппу. Протягом кількох років підприємиця користувалася схемою, яка допомагала ухилятися від сплати стомільйонних податків.

«До первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ певних робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Таким чином товариству-власнику ТРЦ вдалося ухилитися від сплати податків на суму понад 145,8 млн грн та вивести їх у готівку», – повідомили у прес-службі БЕБ.

Ірина Круппа уклала договори з фіктивними та підконтрольними товариствами, які допомагали їй обходити оподаткування коштом отримання різноманітних послуг та закупівель цінностей. Махінації діяли протягом 2019-2021 років.

Правоохоронці повідомили Ірині Круппі про підозру за ч. 3 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Підозра БЕБ свідчить про те, що гендиректорка товариства вже раніше притягувалась до відповідальності за ухилення від податків. Їй загрожує штраф із позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.