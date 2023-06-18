Нафтопровід «Орів – Дрогобич» пролягає через трасу Борислав – Дрогобич»

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок трьом мешканцям Львівщини Ярославу Розлуцькому, Богдану Сабату та Дмитру Антонику, які намагалися вкрасти мазут із нафтопроводу «Укртранснафти». Їм призначили по року іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, 14 листопада Ярослав Розлуцький, Богдан Сабат та Дмитро Антоник домовились про викрадення нафтопродуктів із нафтопроводу АТ «Укртранснафта». Ввечері вони приїхали на галявину дороги між Дрогобичем і Бориславом, через яку пролягає нафтопровід «Орів – Дрогобич», що належить АТ «Укртранснафта», та з допомогою мотопомпи та генератора викачали нафтопродукти. Незаконно зібрану продукцію вони викачували у бочку, що була в автомобіля Mercedes-Bens 608, на якому вони приїхали. Цього ж вечора їх із викраденим мазутом затримала поліція.

Слідчі з’ясували, що таким чином зловмисники хотіли викрасти 6,8 м3 нафтопродукції загальною масою 5,6 тонн. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (замах на таємне викрадення чужого майна за попередньою змовою, вчинене в умовах воєнного стану) ККУ.

У суді Ярослав Розлуцький, Богдан Сабат та Дмитро Антоник свою провину визнали та підтвердили обставини злочину. Вони зазначили, що такий «підробіток» їм запропонував власник ділянки, через яку пролягав нафтопровід, аби здобути мазут. До приїзду поліції, зі слів чоловіків, вони не розуміли, що вчиняють крадіжку.

При винесені вироку суд врахував, що чоловіки жертвують гроші на ЗСУ, одружені та мають малолітніх дітей. 15 червня суддя Дрогобицького міськрайонного суду Зоряна Павлів визнала чоловіків винними у крадіжці та призначила по 5 років позбавлення волі. Однак ув’язнення суд замінив на 1 рік іспитового терміну. Також Ярослав Розлуцький, Богдан Сабат та Дмитро Антоник солідарно мають заплатити понад 39 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.