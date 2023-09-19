У підпільних цехах виявили понад шість тисяч ємностей з підробленим мастилом

На Волині правоохоронці виявили підпільні цехи, де виробляли підроблене моторне мастило і продавали під виглядом відомих брендів. Хто саме організував виробництво, з'ясовують слідчі.

Як повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки, до правоохоронців звернулись власники цього бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію.

«Під час обшуку на нелегальному виробництві детективи виявили та вилучили сировину для виготовлення автомобільних мастил, готову продукцію, етикетки, чорнові бухгалтерські записи, готівку та автомобіль. Загальна вартість вилученого перевищує 11 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури Волині уточнюють, що всього із підпільних цехів вилучили понад шість тисяч ємностей з пібробленим мастилом, а також понад 170 тис. грн готівкою та 6,1 тис. злотих. Вирішується питання про арешт цього майна.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 229 ККУ (незаконне використання знака для товарів і послуг). Санкція статті передбачає мінімум 17 тис. грн штрафу, а максимально – 170 тис. грн штрафу. Наразі правоохоронців встановлюють причетних до діяльності підпільного виробництва.