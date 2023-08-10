Райсуд на Рівненщині оштрафував трьох білорусів за контрабанду сигарет. Кожному з них призначили по 85 тис. грн штрафу, а також постановили конфіскувати всі 6 тис. пачок сигарет та передати їх українським військовим.

Як йдеться у вироку Зарічненського райсуду, на початку липня троє контрабандистів придбали в Білорусі 6 тис. пачок сигарет, які згодом перевезли у ліс біля кордону з Україною та заховали. 4 липня вони перенесли вантаж на територію України поза пунктом пропуску, аби згодом продати у прикордонних селах Рівненщини. Однак, неподалік села Бутове Вараського району їх затримали співробітники СБУ.

Засідання у цій справі відбулося 7 серпня. Відомо, що за тиждень до нього всі троє обвинувачених уклали з прокурором угоди про визнання винуватості. Судячи з вироку, участь у засіданні вони взяли дистанційно, перебуваючи у Волинському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Суддя Роман Світличний угоди затвердив. Тож трьох громадян Білорусі визнали винними у порушенні статті про незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Їм призначили по 85 тис. грн штрафу. Також 6 тис. пачок сигарет конфіскують та передадуть на потреби ЗСУ.

Вирок поки не не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді. Однак, судячи з того, що обвинувачені підписали угоди і погодились на обумовлене покарання, то подавати апеляції вони не будуть.