Райсуд на Рівненщині оштрафував чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-білоруський кордон. Порушник пояснив, що хотів потрапити до Білорусі, аби просити там політичного притулку.

Як йдеться у постанові Дубровицького райсуду, чоловіка затримали 26 липня на околиці села Людинь, орієнтовно 10 км від кордону з Білоруссю.

«У лісі на території Висоцької територіальної громади Сарненського району прикордонним нарядом «Група реагування» було виявлено громадянина України під час спроби незаконного перетинання державного кордони України в Республіку Білорусь з подальшим прямуванням до Російської Федерації поза встановленими пунктами пропуску», – йдеться у адмінматеріалі, який склали прикордонники.

У письмових поясненнях чоловік зазначив, що він намагався потрапити до Білорусі, аби «просити там політичного притулку». Свою провину чоловік визнав і попросив суд розглянути справу за його відсутності.

Суддя Ірина Оборонова визнала його винним у порушенні ч.1 ст. 204-1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону) і призначила 3,4 тис. грн штрафу. Також чоловік повинен сплатити 536 грн судового збору.