У торгових точках правоохоронці вилучили близько 1400 одиниць підакцизної продукції

На Рівненщині викрили підприємця на продажі незаконно виготовлених вейпів та рідин до них. У нього вилучили товару на 1 млн грн, а щодо факту продажу товару відкрили кримінальне провадження. За скоєне йому загрожує до 170 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, впродовж 2022-2023 років підозрюваний купував вейпи та рідини до них, які не відповідали вимогам законодавства України та були заборонені для продажу. Попри це, бізнесмен збував товар через мережу магазинів у Рівненському районі.

«В ході обшуків з торгових точок вилучено понад 1400 одиниць підакцизної продукції, більше 22 тис. грн, та інші докази, які можуть мати значення під час слідства. Орієнтовна вартість вилучених товарів перевищує 1 млн грн. На даний час вирішується питання про накладення арешту на це майно та призначення відповідних експертиз», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст. 204 ККУ (незаконний збут підакцизних товарів). Йому загрожує до 170 тис. грн штрафу з конфіскацією товару. Додамо, що наразі слідчі встановлюють інших причетних до цієї схеми.