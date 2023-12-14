Жінка повинна сплатити штраф, а товар утилізують

Шевченківський районний суд Чернівців визнав винно буковинку, яка незаконно продавала фальсифіковані сигарети. Працівники поліції та територіального управління бюро економічними злочинами встановили, що жінка на міському ринку облаштувала торгову точку, з якої гуртовими партіями продавала пачки контрафактних сигарет. Жительку Чернівців суду, а товар вилучили для утилізації.

Правоохоронці встановили, що до торгівлі підакцизними товарами у великих обсягах причетна місцева жителька Чернівців. Жінці привозили партії контрафактних сигарет, а вона її збувала роздрібним клієнтам.

«️З грудня 2022 року жінка незаконно купувала, зберігала та збувала тютюнові вироби на одному з ринків області. Відповідної ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами вона не мала», – повідомили в Бюро економічного безпеки України в четвер, 14 грудня.

Під час обшуків на ринку та за місцем проживання підозрюваної працівники БЕБ та поліції виявили більше ніж 22 тис. пачок контрафактних тютюнових виробів на суму 1,8 млн гривень. Після завершення досудового слідства справу передали в суд.

Суддя Шевченківського районного суду Чернівців виніс вирок та визнав винною буковинку у вчиненні кримінального правопорушення і призначив покарання їй у вигляді штрафу в розмірі 170 тис. гривень. Також правоохоронці вилучили контрафактну продукцію і передали її для знищення.