Детективи БЕБ провели 20 обшуків у західних областях України

Детиктиви Бюро економічної безпеки викрили схему продажу підакцизних товарів без марок акцизного податку. За даними слідчих, група людей незаконно виготовляла рідини до сигарет, електронні сигарети та компонуючі до них. Підробку продавали на Заході України. Про це повідомили у прес-службі БЕБ у четвер, 7 грудня.

Детиктиви БЕБ провели 20 обшуків у складських, офісних приміщеннях та мережі магазинів.

«В результаті виявлено та вилучено понад 20 тис. незаконно виготовлених електронних сигарет, велику кількість рідин для наповнення електронних сигарет, наборів для замішування рідин, ароматизатори, картриджі із сумішшю для куріння тощо», – йдеться у повідомленні.

Орієнтовна сума вилученого майна складає понад 40 млн грн. Правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють особи причетних до незаконного виробництва та продажу.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільне виробництво тютюну для кальянів відомих марок. Загальна сума вилученого склала понад 120 млн гривень.