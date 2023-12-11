Правопорушникам загрожує до 7 років в'язниці

В Чернівецькій області на прикордонних територіях правоохоронці виявили незаконний продаж сурогатного алкоголю та сигарет. Під час рейду поліцейські та прикордонники в одному селі знайшли 700 літрів спирту та понад 5 тисяч пачок тютюну. Загалом було вилучено товару на суму понад 450 тис. гривень.

Працівники прикордонної служби отримали анонімне повідомлення про те, що в населених пунктах, які розташовані неподалік кордону з Румунією, місцеві жителі торгують нелегальними товарами. Прикордонники сповістили про такі факти поліцейських та працівників Бюро економічної безпеки. Спільно правоохоронці провели рейд та викрили незаконну діяльність жителів прикордоння. Поліцейські обшукали приміщення за трьома адресами, де мешкають збувачі підакцизних товарів.

«У результаті обшуків, виявлено понад 700 літрів спирту та горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку та близько 5 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку», – повідомили в Державній прикордонні службі України в понеділок, 11 грудня.

Виявлені товари на загальну суму понад 450 тисяч гривень вилучили представниками Бюро економічної безпеки. Буковинцям, які продавали підакцизний товар, загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтями 199 (Виготовлення підакцизних марок) та 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, збут підакцизних товарів). Правопорушникам загрожує ув’язнення до 7 років та штраф в розмірі 17 тис. гривень.