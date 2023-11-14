Буковинка має заплатити 85 тис. грн штрафу

Буковинку Садгірський районний суд Чернівців оштрафував за те, що вона облаштувала міні-цех з виготовлення контрафактного алкоголю прямо на центральному ринку. Жінка винайняла торговий кіоск на Калинівському ринку і там змішувала підроблений спирт з водою та барвниками, а потім розливала по різних пляшках.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що обвинувачена на весні 2023 року орендувала в іншої підприємиці торгівельне приміщення, а саме контейнер № 982. Далі жінка за допомогою месенджерів замовила велику партію алкогольних напоїв та спирту. Цей товар їй постачальники доставили у великих місткостях до самої торгової точки на ринку.

«Обвинувачена потім розливала спирт та алкогольні напої у скляні та пластикові ємності меншого об’єму, зберігала їх в орендованому контейнері та продавала там же», – йдеться у вироку Садгірського районного суду м. Чернівці від 10 листопада.

Правоохоронці 14 липня провели обшук торгової точки, виявили та вилучили алкогольні напої відомих марок, але без акцизу. Так поліцейські знайшли 4 скляні пляшки Richardson, 7 скляних пляшок Pipe Major, 9 скляних пляшок «Коньяку Закарпатського» 39 скляних пляшок алкогольного напою Fragolino. Окрім того, знайшли 7 картонних коробок вина, місткістю 10 літрів кожна, 9 картонних коробок, місткістю 3 літри кожна з надписом «Фінляндія водка», 13 поліетиленових пляшок, місткістю 5 літрів кожна, з надписом на етикетці «Медовуха», 20 поліетиленових пляшок, місткістю 5 літрів кожна з етикеткою із зображенням «Лайму» та інші.

Загалом правоохоронці під час обшуку в жінки вилучили майже 1,5 тонни готових алкогольних напоїв та сурогатного спирту та сумішей.

В суді обвинувачена визнала свою вину. Садгірський районний суд присудив жінці покарання у вигляді штрафу – 85 000 гривень. Також конфіскував та передав на знищення незаконно виготовлені товари. Окрім того, буковинка повинна на користь держави перерахувати 4302 гривні за проведення експертиз.