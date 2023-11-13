Під час обшуків виявили 700 літрів контрафактного спирту

На Прикарпатті викрили групу чоловіків, які налагодили постачання та збут контрафактного спирту й сигарет. Троє прикарпатців незаконно реалізовували підакцизний товар по різних маленьких магазинах. Спирт та сигарети вартістю 250 тис. грн вилучили.

Поліцейські встановили, що троє чоловіків на території Калуша налагодили підпільне виробництво алкогольної продукції. Організатор винайняв приміщення гаража, де правопорушники обладнали невеликий підпільний цех. Чоловіки кустарним способом виготовляли горілку, змішуючи спирт з водою.

Під час обшуків також майже 4 тисяч пачок сигарет без акцизного маркування

Виготовлену продукцію чоловіки реалізовували в пластиковій та скляній тарі своїм клієнтам, повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань в понеділок, 13 листопада. На скляні пляшки наліплювали підроблені марки акцизного податку. Окрім цього, пропонували до продажу тютюнові вироби без марок акцизного податку та спирт у пластиковій тарі гуртовими партіями.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів та в гаражах виявлено близько 700 літрів контрафактного спирту і 3 700 пачок сигарет. Вартість вилученого становить понад 250 000 гривень.

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури повідомили трьом чоловікам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 1 ст. 199, ч. 1, 2 ст. 204 КК України (Незаконне придбання та збут контрафактних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку). Наразі вирішується питання щодо призначення експертиз вилучених підакцизних товарів та встановлення їх походження.