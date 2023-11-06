Поліцейські вилучили товару і сировини на 1,5 млн грн

На Тернопільщині правоохоронці викрили незаконне виробництво сигарет. Його організували двоє братів з Прикарпаття, а щоб поліцейські не дізналися про протиправну діяльність склади з тютюном облаштували на території Тернопільщини та Буковини.

Злочинна група, до якої входило семеро людей, організувала незаконний тютюновий бізнес рік тому. В травні цього року поліцейські почали стежити на її членами, і документувати незаконну діяльність. Працівники карного розшуку встановили, що організували цехи з виготовлення підакцизного товару двоє братів – уродженців Коломийського району Івано-Франківщини. Допомагали їм п’ятеро осіб з Тернопільської та Чернівецької областей.

«Один з братів розробив бізнес-план, керував підлеглими та грошовими надходженнями. Інший – займався зберіганням, фасуванням готової продукції, доставлянням її до замовників та продажем підакцизних товарів», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 6 листопада.

Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що виготовлені сигарети правопорушники реалізовували не лише в Тернопільській області, але по всій території України. Замовлення на гуртові великі партії приймали через соціальні мережі.

«Слідчі та розшуківці Тернопільщини спільно із бійцями спецпідрозділу КОРД провели одночасно 21 обшук на території чотирьох областей. Саме там у “бізнесменів” були склади та цехи з виготовлення сигарет», – додали в поліції Тернопільщини.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили, три тонни висушеного та подрібненого тютюну, обладнання для його сушки, станки для виготовлення цигарок, 95 000 цигаркових гільз та 5000 готових сигарет. Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 1,5 млн гривень.

Працівники поліції затримали сімох чоловіків, які причетні до виготовлення підакцизної продукції. Їм оголосили про підозру за ст. 204 (Незаконне придбання, зберігання, а також збут та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну) та ст. 199 КК України (Виготовлення, зберігання та збут указаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку). Порушникам загрожує позбавлення волі до семи років та штраф в розмірі 17 тис. гривень.