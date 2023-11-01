Контрабанду на 55 млн грн намагалися ввезти в Україну

Співробітники Державного бюро розслідувань запобігли ввезенню в Україну контрабандного товару на суму понад 55 млн гривень. Як повідомили у прес-службі ДБР, одна із компаній через Одеський морський порт намагалася ввезти стоматологічне обладнання на близько 25 млн гривень та понад 65 тисяч контрафактних електронних сигарет, обіг яких заборонений в Україні, на суму понад 30 млн грн.

«Контрабанду ділки намагались провезти під виглядом “косметологічної продукції для волосся”. У супровідних документах вони вказали, що вартість товару складає лише 1,6 млн грн», – йдеться у повідомленні ДБР.

Співробітники Одеської митниці склали протокол про порушення митних правил та конфіскували вантаж. Контрабандисти мають сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару. Наразі працівники Бюро встановлюють особи митників, які сприяли у незаконному ввезенню товарів.

Нагадаємо, у січні 2023 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему поборів на Одеській митниці. Інспектор Одеської митниці вимагав з імпортера «плату» за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну. За хабар від обіцяв не створювати штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Свої «послуги» він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.