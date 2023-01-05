Інспектор митниці вимагав гроші з усіх, хто перевозив товари за кордон

Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему поборів на Одеській митниці. Митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари за кордон.

Як повідомили 5 січня у ДБР, інспектор Одеської митниці вимагав з імпортера «плату» за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну. За хабар від обіцяв не створювати штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Свої «послуги» він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

«Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли «заробити» понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті», – повідомили в ДБР.

Правоохоронці затримали інспектора Одеської митниці, невдовзі йому повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 368 (хабар) ККУ та оберуть запобіжний захід. За вчинене інспектору загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.