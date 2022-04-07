Згідно з документами загальна вартість переданого теробороні одягу становить понад 1,1 млн грн

Служба безпеки України перевіряє дії керівника Одеської митниці Віталія Заколодяжного, який без митного оформлення передав на потреби 122-ї одеської бригади територіальної оборони велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«Вражаюча кримінальна справа розслідується Службою безпеки в Одесі. Перевіряються дії керівника Одеської митниці Заколодяжного, який згідно з постановою Кабміну «Про передачу майна Збройним силам» передав без митного оформлення на потреби 122-ї одеської бригади Територіальної оборони, військова частина А 7051, велику партію брендового одягу та взуття відомих світових марок», – вказав він та оприлюднив відповідні документи.

Згідно з документами загальна вартість переданого теробороні одягу складає 1 млн 124 тис. 253 грн. При цьому сам одяг недорогий: футболки коштують по 54 грн, ремені – по 14 грн.

Бутусов ставить під сумнів потребу вдягати захисників Одеси в брендові речі. Водночас він допускає, що під виглядом брендового одягу в Україну завезли підробку. Або ж справжню продукцію престижних марок ввезли за заниженою ціною.

Журналіст також звернувся до бійців 122-ї бригади з проханням відгукнутись, хто фактично отримав щось із брендових речей та носить їх.

Нагадаємо, що раніше товари для ЗСУ та тероборони звільнили від ввізного мита та ПДВ.