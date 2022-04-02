Внесені зміни дозволять зробити значно менш затратним виробництво кінцевої продукції для потреб ЗСУ

Міністерство в справах ветеранів поінформувало про звільнення від сплати ввізного мита та податку на додану вартість товарів, необхідних для ЗСУ та ТрО. Насамперед мова йде про дрони, бронежилети та броньовану техніку, пише ZN.UA.

Як стверджують у відомстві, ухвалені зміни повинні суттєва полегшити життя волонтерам та всім благодійникам, які займаються сприянням обороноздатності, зазначають у повідомленні. Відповідний законопроект №7234, підтримали 320 нардепів.

До переліку товарів, що не оподатковуватимуться митними платежами, внесено:

нитки та тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів та шоломів;

прокат плоского з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше для виготовлення бронежилетів;

скла безпечного, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове;

оптичні прилади для спостереження;

апаратура для передачі та приймання голосу, зображень та іншої інформації, зокрема – апаратури для прослуховування, військових радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону, розвідувально-сигнальної апаратури тощо;

безпілотні літальні апарати без озброєння;

метеостанції;

броньовані автомобілі та легкові автомобілі, інші моторні транспортні засобів, призначені переважно для перевезення людей (також звільнені від сплати акцизу).

Внесені зміни дозволять зробити значно менш затратним виробництво кінцевої продукції для потреб ЗСУ.