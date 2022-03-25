Закарпатська митниця передала Збройним силам України потужний рентгенівський апарат за 2,1 млн грн, конфіскований у російського підприємця ще рік тому. Рентген може використовуватися для виявлення дефектів військової техніки та боєприпасів.

Як у п’ятницю, 25 березня, повідомила прес-служба митниці, Закарпатська обласна військова адміністрація вже погодила вилучення зі складу митниці потужної рентгенівської системи, яку відправили на потреби українських військових. Відомо, що рентген конфіскували в Ужгороді ще рік тому, коли підприємець із Росії намагався перевезти апарат зі Словаччини до України із подвійним пакетом документів.

«В інспекторів виникли сумніви щодо автентичності наданих товаросупровідних документів на рентгенівський апарат XRG 320/26 італійського виробництва. При перевірці кабіни вантажівки увагу митників привернув конверт, в якому знаходився ще один пакет документів, де вказано іншу інформацію про одержувача та вартість товару», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Після запиту до словацьких митників виявилося, що надані документи містять неправдиві відомості про одержувача та вартість товару, яка становить 63 тис. євро (за курсом НБУ – 2,1 млн грн). Суд вирішив конфіскувати рентгенівський апарат та передати на користь держави.

Закарпатська військова адміністрація наразі погодила вилучення зі складу митниці потужної рентгенівської системи, яка може використовуватися в тому числі й для виявлення дефектів військової техніки та боєприпасів для потреб Збройних сил України.