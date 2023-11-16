Вартість продукції склала понад 300 тис. грн

На Тернопільщині правоохоронці викрили подружжя, яке у своєму господарстві вирощувало, сушило і подрібнювало тютюн. Чоловік і жінка продавали підакцизний товар великими партіями через інтернет. Під час обшуку правоохоронці виявили понад тонну висушеного тютюну.

Співробітники поліції спільно з оперативниками СБУ в Чортківському районі викрили жителів Мельниці-Подільської громади, які продавали підакцизну продукцію. Підпільний бізнес організувало подружжя. Вони займалися вирощуванням тютюну у власних теплицях. Сировину висушували, подрібнювали та продавали. Через інтернет налагодили канал збуту підакцизної продукції.

«Під час обушків у подружжя вилучили понад тонну сировини загальною вартістю 300 тисяч гривень. Окрім того, в господарстві правоохоронці знайшли станок для подрібнення сировини та спеціальне приладдя для виготовлення готових сигарет​​​​», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 16 листопада.

Слідчі поліції внесли факт незаконного виготовлення тютюнової продукції в ЄРДР за двома статтями КК України – ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання та збут указаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних та підроблених марок акцизного податку) та ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Порушникам загрожує до семи років позбавлення волі та штраф в розмірі понад 50 тисяч гривень.