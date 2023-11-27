Відбулися обшуки в готелі, ресторані та в скаладах

На Тернопільщині працівники поліції викрили підприємицю, яка у власному готелі облаштувала підпільний цех з виготовлення фальсифікованого алкоголю. Жінка, а також наймані працівники розливали і виготовляли різні коньяки, наливки та інші алкогольні напої на території свого комплексу. Зберігали усе в складських приміщеннях поза готелем та рестораном. Тепер бізнесменці загрожує штраф та конфіскація усього товару.

Працівники поліції викрили незаконну діяльність із виготовлення, зберігання та реалізації фальсифікованого алкоголю. Підпільну гуральню облаштувала приватна підприємиця із Бережан, залучивши до незаконних оборудок декількох спільників. Жінка на території власного готельно-ресторанного комплексу та орендованих складських приміщень зберігала спирт, ароматизовані концентрати для виготовлення сурогату, пластикову тару та устаткування.

«Поліцейські під час обшуків загалом виявили близько півтонни фальсифікату. Підприємиця та її спільники збували готові алкогольні напої за добре відлагодженою схемою: велася документація постійних клієнтів та розрахунки з ними», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 27 листопада.

Поліцейські виявили майже півтотонни фальсифікованого алкоголю

Спецпризначенці та слідчо-оперативна група провели 8 обшуків за місцями роботи та проживання бізнесменки та її колег, також в складських приміщеннях та автомобілях. Правоохоронці виявили та вилучили спирт, понад 400 літрів смакових концентратів, обладнання для виготовлення та фасування фальсифікату, чорнові записи та автівки, якими розвозили продукцію.

Поліцейські оголосили співорганізаторці та виконавцю злочинної групи про підозру за двома статтями, а саме ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Жінці та її спільника загрожує штраф та конфіскація фальсифікату та обладнання.