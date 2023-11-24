Організатором групи є мешканець Вінниччини, його та чотирьох спільників, які раніше також зловживали алкоголем та наркотиками, правоохоронці затримали

Тернопільські правоохоронці викрили членів злочинної групи, які викрадали та примусово утримували людей з алкогольною та наркотичною залежностями у «реабілітаційних центрах». Про це у п’ятницю, 24 листопада, повідомила місцева поліція.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Тернопільської області, члени злочинної групи примусово оформляли людей із різними залежностями в «реабілітаційні центри». Людей, які відмовлялись їхати начебто на лікування, забирали силою. Люди не могли покидати приміщення центрів, їх замикали в середині, не дозволяли користуватись телефоном.

Родичі, за даними поліції, щомісяця платили від 8 до 20 тис. грн за лікування та реабілітацію, яка людям не надавалась. У поліції зазначають, що незаконні реабілітаційні центрі діяли у трьох областях, зокрема на Тернопільщині.

Спостерігати за діяльністю злочинної групи правоохоронці почали ще у 2022 року. Організатором групи є мешканець Вінниччини, його та чотирьох спільників, які раніше також зловживали алкоголем та наркотиками, правоохоронці затримали.

Зібравши достатню доказову базу, міграційники спільно зі слідчими та бійцями роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели одночасно в трьох областях України 10 обшуків. Правоохоронці виявили та вилучили авто, наліпки з оголошенням, чорнову бухгалтерію та записи із клієнтською базою.

Усім членам групи оголосили підозру відповідно до ч. 3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки) ККУ, що передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.