На фермі у Стрийському районі зафіксували експлуатацію переселенців

Поліцейські повідомили 43-річному фермеру зі Стрийського району на Львівщині, співзасновнику кооперативу «Карпатські ґазди» про підозру в трудовій експлуатації та торгілі людьми. За даними правоохоронців, фермер не оплачував роботу працівників, а лише забезпечив їх місцем для проживання в приміщенні ферми та частково продуктами.

Як повідомили в поліції Львівщини, на оперативну лінію 102 по допомогу звернувся 47-річний чоловік, який тимчасово проживає у Львівській області. Він розповів, що він та його дружина є переселенцями і з вересня 2022 року проживають та працюють на одній із ферм, розташованих у Стрийському районі.

Поліцейські показали умови проживання працівників на фермі на Львівщині (фото поліції)

«Вербуючи на роботу, господар ферми обіцяв заявнику та його дружині створити належні умови для проживання та забезпечити оплату праці. Проте, насправді, роботодавець своїх обіцянок не виконав та за роботу працівникам не платив, а лише надав їм місце для проживання з неналежними умовами та періодично забезпечував продуктами харчування», – розповіли в поліції.

Як видно з оприлюднених поліцією фото, працівники проживали та готували їжу прямо в приміщенні ферми без належних умов.

Господарю ферми повідомили про підозру в торгівлі людьми (ч.2 ст.149 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розголошують прізвища підозрюваного в експлуатації людей фермера. Водночас фермерка Катерина Тарасенко, яка започаткувала свою ферму «Карпатські газди» у селі Загірне біля Стрия, напередодні повідомила, що в неї тривають обшуки.

«У мене проводять обшук, за заявою наших алкоголіків. Потребую допомоги. Я без телефону», – написала вона.

Катерина Тарасенко розповіла ZAXID.NET, що підозру оголосили одному із співзасновників кооперативу «Карпатські ґазди». А заяву в поліцію подали чоловік з жінкою, які проживали в прихистку кооперативу, але їх виселили «за пиятики, дебоші та постійні сварки».

«На фермі їм запропонували житло, дві кімнати. Ми їм видали постіль, розкладачки, поставили бойлер, стіл, мийку. Нашвидкуруч облаштували щось, бо вони з людьми жити не можуть. Але вони це приміщення за пару тижнів перетворили в свинарник», – каже Катерина Тарасенко.

Фермерка стверджує, що залучали для допомоги згаданим особам психологів та пропонувала їм лікування, однак вони відмовилися. Також в прихистку опікувалися їхніми неповнолітніми дітьми, яких згодом влаштували в школу-інтернат у той час, як батьки продовжували пиячити.

«Мене звинувачують у тому, що я примушую тут когось працювати. Вибачте, у нас в прихистку на 18 місць 15 людей з інвалідністю I та II групи, які ледве рухаються і є лежачі. Мені нікого змушувати працювати», – каже Катерина Тарасенко.

Катерина Тарасенко сама є переселенкою з Алчевська. Шість років тому на Львівщині жінка розвивала «Козячу ферму двох Катерин», а згодом запустила нуля новий бізнес у селі Загірне. Окрім туристів, її кооператив «Карпатські ґазди» опікується біженцями зі сходу.