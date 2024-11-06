Ферма «Карпатські Газди» працює у селі Загірне на Стрийщині

Стрийський міськрайонний суд виніс вирок засновнику ГО «Дах над головою» та СОК «Карпатські Газди» Василю Загородному, який змушував переселенців, які жили у його притулку, працювати безкоштовно на фермі. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у вересні 2022 року Василь Загородний найняв на роботу подружжя переселенців, обіцяючи їм певні умови праці. Натомість він змушував їх безкоштовно працювати на власній ділянці, забезпечуючи роботу ферми СОГ «Карпатські газди».

У суді Василь Загородний свою провину визнав і підтвердив, що дійсно змушував подружжя працювати безкоштовно. У вчиненому розкаявся.

Враховуючи обставини справи, суддя Стрийського міськрайонного суду Степан Сас визнав Василя Загородного винним у торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Суд звільнив його від покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, СОК «Карпатські Газди» працює у селі Загірне на Стрийщині. У 2022 році господар місцевої козиної ферми Василь Загородний запропонував співпрацю переселенці з Алчевська Катерині Тарасенко, яка відома «Козячою фермою двох Катерин». Разом вони створили ферму крафтових сирів «Карпатські Газди» та прихисток для переселенців «Дах над головою» у Дашаві.

За даними аналітичної системи YouControl, крім Катерини Тарасенко і Василя Загородного, засновниками СОК «Карпатські Газди» вказані Катерина Ільків, Надія Гриньків та Олексій Крамаренко.