Львівського фермера судили за експлуатацію праці переселенців
Василь Загородний змушував мешканців притулку для переселенців безкоштовно працювати на фермі
Стрийський міськрайонний суд виніс вирок засновнику ГО «Дах над головою» та СОК «Карпатські Газди» Василю Загородному, який змушував переселенців, які жили у його притулку, працювати безкоштовно на фермі. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.
Як вказано в матеріалах справи, у вересні 2022 року Василь Загородний найняв на роботу подружжя переселенців, обіцяючи їм певні умови праці. Натомість він змушував їх безкоштовно працювати на власній ділянці, забезпечуючи роботу ферми СОГ «Карпатські газди».
У суді Василь Загородний свою провину визнав і підтвердив, що дійсно змушував подружжя працювати безкоштовно. У вчиненому розкаявся.
Враховуючи обставини справи, суддя Стрийського міськрайонного суду Степан Сас визнав Василя Загородного винним у торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі. Суд звільнив його від покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.
Нагадаємо, СОК «Карпатські Газди» працює у селі Загірне на Стрийщині. У 2022 році господар місцевої козиної ферми Василь Загородний запропонував співпрацю переселенці з Алчевська Катерині Тарасенко, яка відома «Козячою фермою двох Катерин». Разом вони створили ферму крафтових сирів «Карпатські Газди» та прихисток для переселенців «Дах над головою» у Дашаві.
За даними аналітичної системи YouControl, крім Катерини Тарасенко і Василя Загородного, засновниками СОК «Карпатські Газди» вказані Катерина Ільків, Надія Гриньків та Олексій Крамаренко.