Щодо громадян Колумбії здійснювали фізичне і словесне насильство на робочому місці

Польку та двох українців звинуватили у торгівлі людьми, вони змушували п’ятьох громадян Колумбії до рабської праці на м'ясокомбінаті в Радомі. Обвинувальний акт у цій справі прокуратура направила до місцевого суду, повідомив в.о. окружного прокурора в Радомі Цезарій Олтаржевський. Про це пише Money.pl.

Підозрюваними є громадянка Польщі, співробітниця кадрового агентства в Радомі, яка займалася вербуванням працівників, і двоє громадян України, які координували і контролювали роботу колумбійців на заводі в Радомі.

Щодо громадян Колумбії здійснювали фізичне і словесне насильство на робочому місці, їх змушували працювати, незважаючи на стан їхньогоздоров'я, забирали паспорти і гроші, а також не дозволяли вільно залишати місце проживання.

Підозрювані не визнали свою провину та надали пояснення. За їхніми словами, іноземці знали про умови, на яких їм доведеться працювати, і добровільно погодилися на це, а жодних форм насильства до них не застосовували.

Трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду та заборони на виїзд з Польщі. За інкриміновані злочини передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 20 років.

Зазначається, що у лютому 2023 року колумбійці були ідентифіковані в Радомі співробітниками Надвіслянського відділу Прикордонної служби. Іноземці мали дозвіл на роботу в Польщі, але не мали права на проживання в цій країні

Колумбійці потрапили до Польщі через Іспанію. Як вони пояснили слідчим, вони вирішили приїхати до Польщі, оскільки побоювалися за свою безпеку в окупованій наркокартелями Колумбії. У процесі розслідування з'ясувалися умови, в яких вони жили і працювали на заводі в Радомі.

Знайти роботу їм допомогла полька, яка вільно володіла іспанською мовою, співробітниця агентства з працевлаштування в Радомі. Жінка займалася пошуком людей, які хотіли працювати в Польщі, через інтернет-форуми. Вона надавала їм пропозицію та умови роботи і проживання, які, однак, на місці виявлялися зовсім іншими. Прокуратура також встановила, що полька прийняла від трьох жертв з Колумбії по одній тисячі злотих. Вона повинна була оформити для них карти постійного проживання, але не зробила цього.

«Коли вони прибули до Польщі, у них забрали паспорти на кілька місяців. Їм погрожували, використовували вульгарні слова і змушували працювати, незважаючи на стан їхнього здоров'я. Один іноземець отримав травму ноги на роботі, коли інший працівник, який наглядав за ним, кинув йому на ногу коробку з м'ясом. Одна колумбійська жінка мала проблеми, пов'язані з вагітністю, але все одно повинна була з'являтися на роботі. Працівники мали право лише на 15-хвилинну перерву протягом дня, коли вони могли відійти від виробничої лінії. За свою роботу вони отримували в середньому близько 1500 фунтів стерлінгів на місяць. Їм також заборонялося залишати гуртожиток, де вони проживали», – з’ясували слідчі.

Серед тих, кого слідство підозрює у злочинах, пов'язаних з торгівлею людьми, є ще один громадянин України, наразі слідчі встановлюють його місцеперебування. Обвинувальний акт у цій справі скерували до Радомського окружного суду.