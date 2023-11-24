На Вінниччині правоохоронці викрили підпільний цех з виробництва алкоголю

На Вінниччині правоохоронці викрили підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю, який збували під виглядом відомих українських та іноземних брендів. За даними слідчих, підпільне виробництво організували громадяни України та Молдови. Про це у п’ятницю, 24 листопада, повідомили у прес-службі Департаменту стратегічного розслідування.

Слідчі встановили, група людей орендувала кілька приміщень на території Могилів-Подільського. Частину з них використовували як підпільні цехи для виробництва алкоголю, решту – як склади для зберігання.

«Усі приміщення перебували під цілодобовою охороною та були облаштовані камерами відеонагляду. З метою унеможливлення їх викриття фігуранти використовували рації замість телефонів та засоби для глушіння сигналу, також постійно змінювали сім-картки», – йдеться у повідомлені.

Готову продукцію збували гуртовими та роздрібними партіями. Роздрібним покупцям фальсифікований алкоголь надсилали поштою, великі партії замовникам доставляли своїми вантажівками. Окрім того, відкрили кілька інтернет-магазинів, де продавали фальсифікат.

Правоохоронці провели 70 обшуків та вилучили понад 20 тонн фальсифікованого алкоголю, тару для пакування, майже 330 тис. грн у різній валюті, рації, засоби для глушіння сигналу, легкові та вантажні автомобілі, чорнові записи тощо. Загальна вартість вилученого становить 5 млн гривень.

Організатору та шістьом учасникам злочинної групи повідомили про підозру у незаконному виготовлені та збуті підакцизних товарів. Правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.