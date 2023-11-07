Співробітники алкогольного заводу на Черкащині заважують БЕБ проводити обшуки

Детективи Бюро економічної безпеки викрили відомого виробника алкоголю на Черкащині на ухиленні від сплати податків у розмірі понад 120 млн грн. Назви заводу правоохоронці не називають. Як повідомили у вівторок, 7 листопада, у прес-службі БЕБ, слідчі встановили, що власник заводу з виробництва алкоголю також володіє компанією з його продажу. Службовці цих компаній впродовж 2021-2023 років організували схему ухилення від сплати податків.

«Зокрема, компанія з продажу алкоголю закуповувала не лише алкоголь власних брендів, а й продукцію інших виробників. Надалі, за документами, цей алкоголь реалізовувався пов’язаній компанії-виробнику. Він нібито зберігав його на складах. Орієнтовна вартість таких залишків складає 1 млрд гривень», – йдеться у повідомленні.

Однак під час попередніх перевірок на складських приміщеннях, що зазначені у документах, співробітники БЕБ цих товарних залишків не знайшли. Це свідчить про несплату ПДВ, податку на прибуток та акцизного податку. Орієнтовний обсяг збитків, завданих державному бюджету протягом трьох років, складає понад 120 млн гривень. Окрім відсутності задекларованих залишків, на кількох складах у Черкаській області виявили продукцію невідомого походження.

У межах цього провадження детективи БЕБ 7 листопада проводять обшуки в кількох регіонах України. Відповідно до ухвали суду, детективи мають вилучити цю продукцію. Проте співробітники заводу в Черкаській області перекрили доступ до складів вантажівками та збираються організувати мітинг.