Коробки з тютюном зловмисники намагалися пішки пронести в Румунію

На Буковині контрабандисти намагалися переправити за кордон 23 тисячі пачок сигарет. Загальна вартість товару склала понад 2 млн гривень. Працівники Держприкордонслужби, СБУ та Бюро економічних злочинів вичислили і затримали чоловіків, які пішки переносили через кордон з Румунією ящики з контрафактним товаром.

Прикордонники спільно з оперативниками 5 грудня поблизу кордону виявили групу невідомих чоловіків з величезними ящиками. При появі правоохоронців порушники втекли, покинувши свою ношу, повідомила Держприкордонслужба України. В ящиках виявилося 23 тисячі пачок сигарет.

«Працівники Теруправління БЕБ вилучили сигарети без марок акцизного податку вартістю майже 2 млн грн. Наразі проводяться слідчі дії та встановлюється повне коло причетних осіб», – повідомили в Бюро економічної безпеки України в середи, 6 грудня.

За фактом нелегального перенесення контрафактного товару за кордон працівники БЕБ порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (Незаконне придбання з метою збуту або зберігання, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів). Порушникам загрожує штраф в розмірі 17 тис. грн та конфіскація й утилізація виготовлених товарів.