Водяні насоси на загальну суму близько 1 млн грн вилучили, долю товару вирішить суд

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у водія вантажівки партію контрабандних водяних насосів, вартістю близько 1 млн грн.

Як розповіли у п’ятницю, 1 грудня, у Львівській митниці, 30-річний водій вантажівки, житель Львівської області, їхав з Польщі через пункт пропуску «Краківець-корчова».

Для проходження митного контролю водій подав товаросупровідні документи, в яких йшлося про переміщення сантехнічного обладнання. Однак під час огляду збірного вантажу працівники митниці встановили, що маркування водяних насосів (модель та митна вартість), які перевозив автомобіль, не збігається зі заявленим у документах.

Маркування водяних насосів не збігалося з тим, що вказано у документах (фото митниці)

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (ч. 1 ст. 483 МКУ). Товари, орієнтовною вартістю 1 млн. грн, вилучено. Водію загрожує штраф у розмірі 100% вартості товарів та їх конфіскація.