Контрабандну косметику перевозили вантажним бусом з маркуванням, що це гуманітарна допомога

У пункті пропуску «Смільниця-Кросценко» львівській митники затримали вантаж косметичної сироватки на суму понад 3 млн грн, який водій вантажного мікроавтобуса намагався ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Як розповіли у Львівській митниці, водій автомобіля Iveco Daily, мешканець Мостиськ, їхав з Польщі через пункт пропуску «Смільниця-Кросценко». Відповідно до товаросупровідних документів, він переміщував гуманітарну допомогу – вживаний одяг та косметичні засоби. Товари, вагою 1825 кг та 350 кг, адресувалися одній із благодійних організацій Львівщини та акціонерному товариству в Києві відповідно.

Під час перевірки митники зʼясували, що благочинна фундація дійсно очікувала на гуманітарну допомогу – вживаний одяг та косметику. Водночас, за інформацією від іноземних компаній – відправників та продавців вантажу, стало відомо, що заявлений товар – серум (косметологічний препарат з великою концентрацією біологічно активних речовин) переміщувався на митну територію України як комерційний вантаж, а не гуманітарна допомога. Вартість контрабандної косметики становить понад 3 млн грн.

Контрабандну кометику намагалися ввезти під виглядом гуманітарної допомоги (фото митниці)

«Таким чином було встановлено, що перевізник під час перетину кордону подав до митного оформлення документи, що містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача та характеру вантажу», – йдеться в повідомленні митниці.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (ч.1 ст. 483 МКУ). Винуватцю загрожує штраф в розмірі 100% вартості товарів –безпосередніх предметів порушення – з конфіскацією цих товарів.