Контрабандні препарати вилучили, водію загрожує кримінальна відповідальність

У пункті пропуску «Корчова» польські митники вилучили у водія вантажівки, який прямував з України, велику партію контрабандних медичних препаратів. Водій заховав в автомобілі понад 47 тис. пігулок для потенції. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.

Медикаменти на суму понад півмільйона злотих (близько 5 млн грн) були заховані в салоні вантажівки, яка в'їжджала до Польщі з України, повідомила 22 листопада податкова адміністрація в Ряшеві.

Згідно з наданими для перевірки документами, 42-річний водій перевозив через польсько-український кордон засоби гігієни. Під час огляду транспортного засобу, польські митники знайшли прихований від огляду товар. У відсіках салону, матраці та багажі водія було понад 47 тис. штук пігулок для потенції.

За цим фактом проти водія вантажівки, громадянина України, відкрили кримінальне провадження, проводиться розслідування.

Відповідно до польського законодавства, мандрівник має право привезти з-за кордону п’ять упаковок ліків для власних потреб. За порушення правил передбачено покарання у вигляді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.