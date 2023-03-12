У цистерні з-під олії виявили контрабандне куриво

На кордоні з Румунією прикордонники Чернівецького загону спільно зі митниками та працівниками СБУ зупинили вантажівку, запаковану великою партією тютюнових виробів без марок акцизного податку України. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Вантажний автомобіль мав перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне» з супровідними документами на партію рослинної олії однієї з комерційних фірм. Однак разом з вказаним товаром громадянин України перевозив сигарети без марок акцизного податку України.

Всього у конструктивних особливостях вантажного автомобіля українець перевозив 200 ящиків з понад 100 тис. пачок тютюнових виробів.

відео ДПСУ

Сума оцінку товару, який мали доправити до Великої Британії, склала понад 6 млн грн, понад 1,3 млн грн – сума вантажного тягача, напівпричепа та танка-контейнера.