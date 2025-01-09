Суд також конфіскував вантажівки, якими намаглися вивезти сигарети

Садгірський районний суд Чернівців оштрафував трьох контрабандистів, які організовували і перевозили великі партії сигарет в автоцистернах. Загалом троє спільників мають заплатити 4,5 млн грн штрафу. Масштабну контрбанду виявили на кордоні з Румунією. Протягом 2023-2024 років троє жителів Закарпаття намагалися переправити кілька автоцистерн із сигаретами усередині в Європейський Союз. Загалом було вилучено сигарет на 60 млн грн.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що троє уродженців Закарпаття намагалися перевезти до Румунії в спеціально облаштованих сховках бензовозів контрабандні сигарети. Продукцію відвантажували на території Закарпаття та Київщини, звідки транспортували до Чернівецької області.

«На кордоні водії декларували, що транспортні засоби порожні, та обирали пункти пропуску без скануючих систем. Щоб унеможливити приховання незаконних товарів від митного контролю, у лютому минулого року, дві таких вантажівки митники скерували на інший пункт пропуску, де під час сканування виявлено приховані сховки з тютюновими виробами у великих масштабах», – повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 9 січня.

Під час обшуків та розслідування злочину правоохоронці на Київщині поблизу одного зі складів виявили напівпричіп-рефрижератор із завантаженою для незаконного експорту тютюновою продукцією.

Загалом з незаконного обігу було вилучено понад 800 тис. пачок сигарет. За даними Бюро економічної безпеки вартість підакцизної продукції становили понад 60 млн грн.

Після завершення розслідування справу передали до суду. Суд виніс вирок та визнав підозрюваних винними. Одному з учасників призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 1,7 млн грн. Також його позбавили права займатися перевезенням підакцизних товарів на строк від 2 до 3 років. Ще двох спільників суд зобов’язав сплатити по 1,4 млн грн штрафу. Також всю тютюнову продукцію вилучили та конфіскували для знищення. Окрім того, в контрабандистів забрали і автоцистерни, якими намагалися вивезти сигарети в ЄС.