Поліцейські вилучили товару на 1,3 млн грн

На Тернопільщині поліцейські виявили великий нелегальний промисловий цех з виробництва тютюну. В підвалі будинку організатори поставили кілька професійних верстатів, на яких подрібнювали листя рослин, а потім виготовляли з них сигарети і запаковували в пачки. Вирощували тютюн в теплицях на території Чортківського району.

Правоохоронці з’ясували, що двоє жителів Тернопільщини організували повний цикл незаконного підакцизного бізнесу. Тютюн вони вирощування у Чортківському районі, а «цех» знаходився на території приватного будинку одного з чоловіків – в підвалі. В підземному сховищі тернопільчани встановили 7 промислових верстатів для виготовлення цигарок. Вони проводили повний цикл виробництва тютюнової продукції – від подрібнення тютюну до пакування сигарет в пачки.

«До співпраці організатори залучили ще кількох місцевих жителів, які здійснювали сушку та подрібнення тютюну за місцями власного проживання. Збували сигарети під виглядом відомих брендів гуртовими та роздрібними партіями через інтернет», – повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 8 лютого.

Знешкодили діяльність підпільного тютюнового цеху оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції Тернопільщини. Також 6 лютого правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання організаторів, а також у гаражних та складських приміщеннях, де зберігалася продукція. Вилучили 7 промислових верстатів, 4, 5 тонн тютюну, понад 1000 пачок цигарок без марок акцизного податку, квитанції від поштових перевізників, мобільні телефони та «чорнові» записи.

За попередніми підрахунками загальна вартість вилученого тютюну становить майже 1,3 млн грн. Поліцейські вирішують питання про накладення арешту на вилучене обладнання та майно. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ⁠ч. 1 ст. 199 (Виготовлення, зберігання марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ⁠ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Чоловікам найближчим часом мають оголосити про підозру. Їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.