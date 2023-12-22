Вантажний потяг з катунами залізної руди зупинили на митному посту «Батєво»

Закарпатські митники разом з прикордонниками виявили у вантажному потязі, який прямував з України до Угорщини, приховані 9 пакунків із сигаретами. Контрабанда була схована під шаром залізної руди.

Як повідомили у Закарпатській митниці 21 грудня, вантажний потяг з катунами залізної руди зупинили на митному посту «Батєво», що на українсько-угорському кордоні.

Сигарети були обмотані у чорну поліетиленову плівку

«При огляді, в одному із вантажних вагонів закарпатські митники зі стражами кордону за допомогою ліхтарика, металевих щупів та лопат виявили приховані сигарети, які були заздалегідь обмотані у чорну поліетиленову плівку. Незаконний товар приховали під шаром котунів руди залізної в одному із напіввагонів», – інформують митники.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, усього з-під котунів дістали 4500 пачок сигарет різних марок.

Правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до контрабанди. Потяг, що слідував в Угорщину, буде відправлено за призначенням за кордон.