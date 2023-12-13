Місце запуску саморобного літака виявили на околиці села Підвиноградів у Берегівському районі

Прикордонники Мукачівського загону виявили саморобний безпілотник з пультом управління і картами кордону. У такий спосіб контрабандисти хотіли переправити до Угорщини 1500 пачок сигарет.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 13 грудня, місце запуску саморобного літака виявили на околиці села Підвиноградів у Берегівському районі. Контрабандистам вдалося втекти.

«Прикордонники виявили місце запуску, виготовлений вручну безпілотний літальний апарат, автомобіль, в якому знаходились пускова установка «літачка» з пультом управління, балон, компресор та ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону. Крім того, було виявлено майже 1500 пачок безакцизних сигарет, які контрабандисти мали намір переправити до Угорщини», – інформують у Держприкордонслужбі.

Про порушення правил використання повітряного простору і незаконне виготовлення, зберігання або транспортування з метою збуту підакцизних товарів прикордонники повідомили співробітників БЕБ, прокуратури та Нацполіції Закарпатської області.