Побачивши прикордонників, контрабандисти кинули цигарки і втекли

Працівники Мукачівського прикордонного загону викрили чоловіків, які планували доправити в Румунію 18 ящиків цигарок. Побачивши прикордонників, контрабандисти покидали пакунки і втекли. Наразі їх розшукують.

Як повідомили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, чоловіків, які несли на собі пакунки, помітили ввечері 20 листопада.

«На ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Тячів», за 200 метрів до українсько-румунського кордону, було викрито групу чоловіків, які несли на собі пакунки, обгорнуті у поліетилен. Зрозумівши, що їх викрито, зловмисники покидали свої ноші та вдалися до втечі», – інформують в Держприкордонслужбі.

Прикордонники викликали на місце події співробітників Бюро економічної безпеки та направили до Територіального управління БЕБ в Закарпатській області повідомлення про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Особи контрабандистів встановлюють.