На Черкащині діяв підпільний тютюновий

У Черкаській області на території колишньої військової частини правоохоронці викрили підпільний тютюновий цех. Він був облаштований промисловою лінією, обладнання для сушіння тютюну та пакування. Про це у четвер, 4 січня, повідомили у прес-службі поліції Черкащини.

Як встановили слідчі, підпільний тютюновий цех облаштували кілька жителів області. Він працював в закритому режимі, а його виробничі потужності дозволяли виготовляти понад 50 000 пачок сигарет на добу.

«Для маскування споживання виробництвом значної кількості електроенергії та безперебійної роботи промислової лінії на визначену потужність підприємство було облаштоване дизельною підстанцією. Також ділки встановили по периметру території камери відеонагляду», – йдеться у повідомленні.

Вироблену продукцію продавали під виглядом вітчизняних та іноземних тютюнових виробників через мережу гуртової та роздрібної торгівлі в Черкаській, Київській та Вінницькій областях.

Правоохоронці ліквідували діяльність підпільного цеху 2 січня. Вони вилучили промислову лінію для виробництва сигарет, сушильне обладнання, 150 000 пачок сигарет, тару для пакування. Загальна сума вилученого сягає 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома: 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.