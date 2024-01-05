Правоохоронці вилучили сигарети та відкрили кримінальне провадження

У Володимирі правоохоронці затримали 64-річного чоловіка, який пакував у мікроавтобус ящики з підробленими сигаретами. Йдеться про 130 кг сигарет на суму близько півмільйона гривень.

Як повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, 64-річного чоловіка виявили військовослужбовці Волинського прикордонного загону разом із співробітниками Бюро економічної безпеки.

«Реалізовуючи наявну інформацію оперативників Держприкордонслужби про можливе отримання волинянином контрафактного товару, правоохоронці застали 64-чоловіка на одній із вулиць міста Володимир під час завантаження краму в автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, чоловік отримав через поштове відділення дев’ять ящиків сигарет загальною вагою понад 130 кг. Усі вони були без відповідних пакувань і марок акцизного податку.

У прес-службі БЕБ додають, що сумарно вартість сигарет становить близько 500 тис. грн. Їх чоловік планував перепродати. Натомість правоохоронці вилучили товар, а щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 204 ККУ (незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Зазначимо, що чоловікові загрожує мінімум 85 тис. грн штрафу.