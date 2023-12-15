Сигарети виявили під матрацом і постільною білизною

На Волині судили пасажирку потяга, яка незаконно намагалась вивезти з України 530 пачок сигарет. Жінка пояснила, що хотіла таким чином заробити грошей, оскільки вона перебуває у складному матеріальному становищі. Натомість їй призначили 15,9 тис. грн штрафу та конфіскували сигарети.

Зазначимо, що двох жінок викрили у ніч на 7 листопада на залізничному пункті пропуску «Ягодин». Дві пасажирки міжнародного поїзда Київ – Хелм, віком 55 і 58 років, сховали під матрацами і постільною білизною сумарно 221 блок сигарет (2210 пачок). Вартість сигарет оцінили в орієнтовно на 70 тис. грн.

13 грудня у Любомльському райсуді розглядали справу щодо однієї із порушниць. На засідання вона не прийшла. Однак, у письмовій заяві пояснила, що зайнялась контрабандою сигарет «з метою заробітку, так як ніде напрацює і має важке матеріальне становище».

Суддя Сергій Шеремета визнав жінку винною у порушенні ч.1 ст. 483 Митного Кодексу (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю) і призначив їй 15,9 тис. грн штрафу. Також у жінки конфіскують сигарети. Крім цього, вона повинна заплатити 83 грн Волинській митниці за зберігання вилучених товарів.

Постанови щодо її спільниці у судовому реєстрі наразі немає.