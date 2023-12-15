Цех, у якому спільники виготовляли безпілотники та комплектуючі до них

На Волині прикордонники викрили цех контрабандистів, де виготовляли дрони для переправлення сигарет у Польщу. Готові безпілотники планують передати прикордонникам, які виконують бойові завдання на лінії фронту.

Як повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби, правоохоронці, розслідуючи діяльність контрабандистів, вийшли на слід підозрюваних та провели обшуки у їхніх помешканнях та господарських будівлях. На одній з адрес вони виявили цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників.

«Таким чином ділки налагодили безперебійне технічне забезпечення протиправної діяльності контрабандистів. На місці вилучено каркаси та фюзеляжі майбутніх БПЛА і різні комплектуючі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також вилучили мотодельтаплан, який зловмисники планували використовувати для переправлення осіб та сигарет до Польщі, а також вісім безпілотних літальних апаратів типу «Літак» і «Квадрокоптер».

Окрім цього, під час обшуків правоохоронці знайшли тепловізори, бінокль, радіостанції, GPS-трекери та фотопастки, за допомогою яких зловмисники відстежували рух прикордонних нарядів і координували свої дії. Вилучили також понад 2 тис. пачок контрафактних сигарет.

Наразі триває досудове розслідування та дослідження навігаційного обладнання безпілотників. Вилучені дрони планують передати підрозділам Держприкордонслужби, що виконують завдання в складі Сил оборони України.

«Про осіб, причетних до протиправної діяльності, проінформовано підрозділи ТЦК, вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам», – додають прикордонники.