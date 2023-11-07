Пасажирки поїзда Київ – Хелм намагались ввезти в Польщу 220 блоків сигарет під матрацом
Контрабанду дві жінки прикрили постільною білизною
Економіка — Олександра Бодняк, 0 3
0 3
Службова собака прикордонників виявила контрабанду
Дві пасажирки міжнародного поїзда Київ – Хелм, віком 55 і 58 років, намагалися сховати під матрацами і постільною білизною 221 блок сигарет (2210 пачок). Їх викрили в залізничному пункті пропуску «Ягодин» уночі 7 листопада, повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.
«На виїзд з України в купе пасажирського вагона під матрацом пасажирів було виявлено тютюнові вироби без акцизних марок України на суму 70 тисяч гривень», – ідеться в повідомленні прикордонників.
Наразі товар вилучено, складено протокол про порушення митних правил за ст. ч.1 ст.483 Митного кодексу України.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter