Службова собака прикордонників виявила контрабанду

Дві пасажирки міжнародного поїзда Київ – Хелм, віком 55 і 58 років, намагалися сховати під матрацами і постільною білизною 221 блок сигарет (2210 пачок). Їх викрили в залізничному пункті пропуску «Ягодин» уночі 7 листопада, повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

«На виїзд з України в купе пасажирського вагона під матрацом пасажирів було виявлено тютюнові вироби без акцизних марок України на суму 70 тисяч гривень», – ідеться в повідомленні прикордонників.

Наразі товар вилучено, складено протокол про порушення митних правил за ст. ч.1 ст.483 Митного кодексу України.