Фальшивомонетників затримали, а згодом відпустили під особисте зобов'язання

Двох буковинців засудили до умовного покарання за збут фальшивих доларів. Чоловік і жінка здавали підроблену валюту в обмінні пункти та на АЗС. Фальшивомонетників затримали, а згодом відпустили під особисте зобов'язання.

Правоохоронці встановили, що двоє буковинців здували фальшиву валюту в обмінниках на території Чернівецької та Івано-Франківської областей. Чоловік і жінка купували підробки в невстановлених слідством людей, а потім їздили містами і несправжню валюту невеликими партіями обмінювали. Підозрюваних викрили в лютому цього року.

«Працівники СБУ спільно зі слідчими управління стратегічних розслідувань Нацполіції Буковини з’ясували, що двоє жителів Чернівецького району купували підроблені купюри євро та доларів, надалі обмінювали їх на гривні. Щоб не викликати зайвої уваги, чоловіки здійснювали обмін у різних обмінниках на території Чернівецької області та на АЗС», – повідомили в Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області.

️До того ж один із підозрюваних, аби легалізувати гроші, отримані злочинним шляхом, придбав квадроцикл та різноманітне майно для власних потреб.

️Суд виніс вирок та визначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права займатись діяльністю, пов’язаною з обігом іноземної валюти, строком на 2 роки, без конфіскації майна. Його звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.

Його спільниця отримала 5 років з позбавленням волі без конфіскації майна. Жінку також звільнили від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік. Квадроцикл, який буковинець придбав за фальшиву валюту, конфіскували в дохід держави.