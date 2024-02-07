Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі

Двоє буковинців здували фальшиву валюту в обмінниках на території двох західних областей. Чоловіки купували підробки в невстановлених слідством людей, а потім їздили містами і несправжню валюту невеликими партіями обмінювали. Правоохоронці затримали зловмисників, їм загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Працівники СБУ спільно зі слідчими управління стратегічних розслідувань Нацполіції Буковини з’ясували, що двоє жителів Чернівецького району налагодили злочинний бізнес. Вони купували підроблені купюри євро та доларів, надалі обмінювали їх на гривні. Щоб не викликати зайвої уваги, чоловіки здійснювали обмін у різних обмінниках на території Чернівецької області.

«За такою схемою підозрювані обміняли 1200 євро та 1800 доларів, які не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 7 лютого.

Буковинці переважно обмінювали купюри номіналом 100 доларів нового зразка та 200 євро. Правоохоронці встановили, що організована злочинна група збувала фальшиві гроші протягом кількох місяців на території Чернівецької та Івано-Франківської областей, додали в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Крім того, 21-річний підозрюваний, знайшовши оголошення в інтернеті про продаж квадроцикла у Ворохті, придбав його за фальшиві гроші у листопаді 2023 року. Продавцеві заплатив 3000 несправжніх доларів.

21-річний підозрюваний за фальшиві 3000 доларів придбав квадроцикл

Двом жителя Чернівецького району повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 199 КК України (Придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти, вчинених повторно). Чоловікам загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація усього майна.