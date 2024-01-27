Валіза українського пенсіонера з 455 тис. євро

В аеропорту німецького Мюнхена затримали українського пенсіонера, який намагався вивезти собою на Кіпр 455 тис. євро готівкою. Про це пише BILD.

Як зазначило видання, працівники аеропорту вибірково зупинили 66-річного громадянина України. Серед одягу у його валізі знайшли пачки купюр по 20 та 50 євро. Загалом чоловік перевозив 455 тис. євро. Перед цим під час огляду чоловік повідомив, що має лише 300 євро.

«Потім уже в зоні посадки до нього підійшов інший чоловік і передав невелику валізу. Це викликало підозру у правоохоронців», – пише газета і зазначає, що чоловік прямував на Кіпр.

Наразі у митній службі з'ясовують, чи не є інцидент пов'язаний із відмиванням грошей, а також кому належить насправді валіза і звідки вона взялася. Газета пише, що гроші, швидше за все, конфіскують на користь Німеччини.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що у варшавському аеропорту ім. Фридерика Шопена на контрабанді викрили українку, у багажі якої виявили діаманти вартістю 1,5 млн злотих (14,4 млн грн за курсом НБУ).