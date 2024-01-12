Вага діамантів – майже 670 карат або 134 г

У варшавському аеропорту ім. Фридерика Шопена на контрабанді викрили українку. У її багажі виявили діаманти вартістю 1,5 мільйона злотих (14,4 млн грн за курсом НБУ).

Як повідомили 11 січня у Польській податковій адміністрації, українка обрала смугу спрощеного контролю, не задекларувавши свій багаж. Однак митники скерували її на перевірку, під час якої виявили дорогоцінне каміння.

«Громадянка України прибула з Вірменії і мала продовжити свою подорож до Бельгії. У її ручній поклажі знайшли дорогоцінне каміння – діаманти. Це був її єдиний багаж. Їхня загальна вага становила майже 670 карат або 134 г. Мандрівниця надала рахунки-фактури, що підтверджували купівлю діамантів», – повідомили на сторінці Польської податкової адміністрації.

Українка не задекларувала діаманти (фото KAS)

Вартість вилучених дорогоцінних каменів оцінили у понад 1,5 мільйона злотих. Якби їх продали, збитки для державного бюджету склали б понад 350 тисяч злотих. Українці загрожує штраф.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року варшавські митники викрили в аеропорту контрабанду діамантів, смарагдів і рубінів вартістю понад 950 тис. злотих. Їх українка заховала у шкарпетці та коробках з косметичними аксесуарами.